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جديد المحليات > النيابة العامة تحقق مع 25 شخصاً لإثارة الفوضى في منتزه بحفر الباطن وإيقافهم حتى المحاكمة
22/09/2022   10:03 م

النيابة العامة تحقق مع 25 شخصاً لإثارة الفوضى في منتزه بحفر الباطن وإيقافهم حتى المحاكمة

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باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة قيام مجموعة من الأشخاص بمضايقة المارة وعرقلة حركة السير والتعدي على مركبات رسمية بأحد متنزهات محافظة حفر الباطن.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما رفعته الجهة المختصة في شأن الواقعة، فقد باشرت النيابة المختصة إجراءات التحقيق فيها، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات طالت 25 شخصاً، منهم 19 مواطناً و6 مقيمين.

وأضاف أن إجراءات التحقيق قد كشفت عن قيام المتهمين بتعمد إثارة الفوضى بأحد المنتزهات ورمي الحجارة على المركبات الرسمية أثناء القيام بأعمالهم في مباشرة هذه الواقعة وعرقلة حركة السير، مؤكداً أنه جرى توقيفهم لحين إحالتهم إلى المحكمة المختصة .

وذكر المصدر أن الفعل المرتكب من قبل المتهمين يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، مشدداً على حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على التعدي على رجال الأمن أو مركباتهم أو أي من أجهزتهم، أو تعريض سلامة الآخرين للخطر. وفق “أخبار 24”.

ونوه بأن كل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه، يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، وستطالب النيابة العامة بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة، كما أهاب بالجميع الاحتفاء باليوم الوطني مع الابتعاد عن السلوكيات الخارجة على الأنظمة والتعليمات، مشدداً على أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على كل معتدٍ ومتجاوز .

النيابة العامة تحقق مع 25 شخصاً لإثارة الفوضى في منتزه بحفر الباطن وإيقافهم حتى المحاكمة

جديد المحليات
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