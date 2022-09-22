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جديد المحليات > الحجر.. قيمة تراثية عالمية ووجهة سياحية رائعة
22/09/2022   10:04 م

الحجر.. قيمة تراثية عالمية ووجهة سياحية رائعة

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يعد الحِجر أول موقع سعودي مُدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، حيث يقع على بعد 22 كم إلى الشمال الشرقي من محافظة العُلا.

كما يعتبر موقعاً رئيسياً للحضارة النبطية ويقف شاهداً على التقاء تيارات وتقاليد معمارية وزخرفية متنوعة آشورية ومصرية وفينيقية وهلنستية.

اسم قديم

أطلق الحِجر على المكان من أقدم العصور؛ وهو اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة المنورة وتبوك، ويعد مثالاً استثنائياً على الإنجازات المعمارية للأنباط وخبراتهم الهيدرولوجية، كما تعود واجهات المكان المزخرفة إلى القرن الأول قبل الميلاد وصولاً إلى القرن الأول الميلادي. وفق “أخبار 24”.

نقوش وكهوف

كما يحتوي الموقع على نحو 50 نقشاً من الحقبة السابقة للأنباط، وعدد من رسوم الكهوف، ويحمل موقع الحجر شهادة فريدة عن حضارة الأنباط، وبه مقابر ضخمة يبلغ عددها 111 مقبرة، وقد زُينت 94 منها بالزخارف، وكذلك آباره المائية.

قيمة تاريخية

أصبح الموقع ذات قيمة تاريخية وثقافية، ويبرز المكانة التاريخية للمملكة وما تزخر به من إرث حضاري كبير، وقد أولت الهيئة الملكية للعلا اهتماماً كبيراً بمدينة الحِجر لتصبح ضمن أبرز الوجهات السياحية.

الحجر.. قيمة تراثية عالمية ووجهة سياحية رائعة

جديد المحليات
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