تطوير وإنجازات ملموسة.. هيئات تطوير المناطق والمدن نماذج للاستدامة وجودة الحياة

أثبتت الهيئات الملكية لتطوير المدن المختلفة، قدرات كبيرة على مستوى التنمية والتطوير؛ ما جذب تقديراً لما قدمته الهيئات الملكية من نماذج عالمية في الاستدامة وخلق الوظائف وجودة الحياة.
نستعرض هنا تاريخ الهيئات الملكية لتطوير المناطق والمدن، وأهدافها:
الهيئة الملكية لمدينة الرياض
يعود إنشاؤها إلى عام 1394 هـ، وكانت تعرف بـ”هيئة تطوير مدينة الرياض”، ويرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتستهدف تنفيذ مشاريع تطويرية، منها مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، ومشاريع تطوير الطرق ومنطقة قصر الحكم، وبرنامج التأهل البيئي لوادي حنيفة وروافده، بالإضافة إلى مشروع الرياض الخضراء.
هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة
تم إنشاؤها في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتحديداً في عام 1425 هـ، ويرأسها في الوقت الحالي أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وتمكنت بالفعل من تحقيق العديد من الإنجازات، على رأسها تطوير الطرق الدائرية الثاني والثالث والرابع، ومشاريع المشاعر المقدسة، والشميسي، واهتمت بمشاريع أخرى، منها تشغيل قطار المشاعر ومنشأة الجمرات ومشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام، وصيانة البنية التحتية.
هيئة تطوير المدينة المنورة
وضعت الهيئة التي تم إنشاؤها عام 1431 هـ، ملامح وسياسات تطوير المدينة المنورة وتأهيل أحيائها، بالإضافة إلى ضوابط استعمال الأراضي والبناء.
ورأس الهيئة أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان، وأسهمت في المشروعات، على رأسها مشروع المخطط الشامل للمدينة المنورة، بالإضافة إلى مركز قباء الحضاري، والتأهيل البيئي لوادي العقيق، ومشروعات واحة القرآن الكريم وغيرها.
الهيئة العليا لتطوير عسير
تأسست في 1439 هـ برئاسة أمير عسير الأمير تركي بن طلال، وتضع سياسات تطوير عامة ومتابعتها؛ ما أسفر عن مجموعة من المشاريع الحيوية، مثل المدينة الصناعية الثانية ومشروعات الطرق ومنظومة المياه وتحليتها، ومطار أبها الدولي، بالإضافة إلى مشروعات الصحة والمدينة الجامعية. وفق “أخبار 24”.
هيئة تطوير المنطقة الشرقية
يرأس الهيئة التي تأسست في 1436هـ الرئيس التنفيذي فهد المطلق، وتتولى رسم السياسة العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.
واستطاعت إنجاز العديد من المشروعات، أبرزها إنشاء 14 حديقة وساحة بلدية بمساحة 287 ألف متر مربع، ومشاريع شبكات الأمطار، وتطوير الطرق، وتطوير المباني البلدية.
هيئة تطوير بوابة الدرعية
يرأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهيئة التي تأسست في 2017، واستطاعت أن تكون في بؤرة الأضواء كمكان يجمع العالم بأسره، وأنجزت العديد من المشاريع، كحي الطريف التاريخي.
هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء
تم تأسيس الهيئة في 2021، ويرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتسعى بشكل رئيسي لاستغلال الإمكانات وإبراز الوجهات السياحية القادرة على المنافسة عالمياً.
وتنقسم ينبع إلى 3 مدن، ينبع النخل، وينبع البحر، وينبع الصناعية، فيما تعد أملج واحدة من المواقع التاريخية القديمة، كما اشتهرت أيضاً ضباء بأنها ميناء آمن للسفن التجارية وعمليات الصيد بشمال البحر الأحمر.