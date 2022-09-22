 تضمنت فعاليات متنوعة.. شاهد احتفالات اليوم الوطني في مناطق المملكة

شهدت مناطق ومدن المملكة، اليوم (الخميس)، انطلاق الاحتفالات باليوم الوطني الـ92.
وتضمنت الفعاليات برامج متنوعة تعزز روح الولاء والانتماء للوطن، إلى جانب العروض العسكرية و”مسيرة وطن” للخيول بحائل، ومسيرة اليوم الوطني بالقصيم .
عروض وزارة الداخلية
واصلت وزارة الداخلية احتفالاتها باليوم الثاني من خلال العروض العسكرية لقطاعاتها المختلفة، إضافة إلى معارض وأجنحة تضمنت برامج تفاعلية ترفيهية وتوعوية وتعريفية.
مسيرة الخيول في حائل
دشن نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد “مسيرة وطن” للخيول العربية بمشاركة 92 خيّالاً؛ استذكاراً لدور الخيل في توحيد المملكة على يد الملك المؤسس، وامتداداً للمحافظة على الموروث الوطني والاهتمام برياضة الخيل، حيث تم استعراض المسيرة وفق المسارات المحددة انطلاقاً من بوابة مركز المغواة الترفيهي حتى واجهة حائل الترفيهية.
عروض المسيرة بالقصيم
أطلق أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل مسيرة اليوم الوطني بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية على طريق الملك سلمان بمدينة بريدة.
وبدأت المسيرة بعرضٍ موسيقي وطني بمشاركة عدد من الفرق الاستعراضية والسيارات الكلاسيكية والهجن، وأكثر من 150 رجل أمن، وفصائل من طلاب مدينة التدريب العسكرية بالمنطقة، كما تخلل ذلك قصائد شعرية. وفق “أخبار 24”.
موسيقى وعرضة في متحف صقر الجزيرة
كما احتفل متحف صقر الجزيرة للطيران من خلال فعاليات متنوعة للأطفال، وعرض عسكري بالموسيقى العسكرية والعرضة السعودية.
وقررت إدارة المتحف فتح أبوابه مجاناً للزوار طيلة أيام الفعاليات من الساعة الرابعة والنصف مساءً حتى الساعة 11 مساءً.
عروض تراثية بمكة
أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فعاليات اليوم الوطني 92، بمركز المعارض التابع للغرفة التجارية بمكة وشهدت عروضاً تراثية ومشاهد من مناطق المملكة ومعروضات لكسوة الكعبة وفعاليات ترفيهية وثقافية منوعة.
📹| زوار معرض وزارة الداخلية في اليوم الوطني الـ (92) يتفاعلون مع فعاليات اليوم الأول من (عِزّ الوطن).
#هي_لنا_دار#اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/Upm4aKdqY4
— الأمن العام (@security_gov) September 22, 2022