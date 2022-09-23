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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار ورياح نشطة على جازان وعسير وسحب رعدية بمكة
23/09/2022   8:44 ص

طقس اليوم.. أمطار ورياح نشطة على جازان وعسير وسحب رعدية بمكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، هطول أمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير، مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أن يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، مبيناً أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 25كم/ساعة على الجزء الشمالي.

طقس اليوم.. أمطار ورياح نشطة على جازان وعسير وسحب رعدية بمكة

جديد المحليات
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