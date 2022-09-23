بالفيديو.. الآليات المُستخدمة قديماً بالأمن تجذب زوار واجهة الرياض باحتفالات اليوم الوطني

حرص زوار معرض وأجنحة وزارة الداخلية المقام في واجهة الرياض خلال احتفالات اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، على مشاهدة آليات وسيارات قطاعات الوزارة الأمنية المستخدمة قديماً.
وتضمنت احتفالات وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية باليوم الوطني والتي جاءت بعنوان “عز الوطن” في واجهة الرياض، تطبيقات ميدانية تحاكي الفرضيات والمخاطر الأمنية في ميدان العرض.
وتقيم الوزارة وقطاعاتها الأمنية بمناسبة اليوم الوطني، معرضاً وأجنحة لتقديم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، إلى جانب فعاليات وعروض ميدانية خلال الفترة من 21 – 24 سبتمبر الجاري.وفق “أخبار 24”.
جانب من فعاليات وزارة الداخلية (عِزّ الوطن) احتفالًا باليوم الوطني الـ (92) في يومها الثاني بواجهة الرياض.
#هي_لنا_دار
#اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/hMSPV1N4mB
— الأمن العام (@security_gov) September 22, 2022