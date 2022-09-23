في اتصال هاتفي.. بوتين يشكر ولي العهد على مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى

أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الخميس)، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقدم الرئيس الروسي في بداية الاتصال شكره لولي العهد على مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى.
وقد أكد ولي العهد استعداد المملكة لبذل كافة المساعي الحميدة، ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة.
ونوه الرئيس بوتين بانضمام المملكة لمنظمة شنغهاي للتعاون بصفة شريك حوار، مؤكداً تطلع الأعضاء لمساهمة المملكة الفاعلة في أعمال المنظمة.وفق “أخبار 24”.
وجرى خلال الاتصال بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.