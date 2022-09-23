بأداء العرضة.. أمير مكة المكرمة يشهد احتفالات الإمارة باليوم الوطني 92 (صور)

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حفل الإمارة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 92.
وتضمن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة، أبرزها العرضة السعودية، حيث حرص الأمير خالد على أدائها وسط تفاعل كبير من الحضور.
من جهته، أكد وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني أن لولاة الأمر مكانة بما هيأ الله على أيديهم من حفظ للأمن ورغد عميم، ورفاهية حالمة.وفق “أخبار 24”.
وأكد قنصل مملكة البحرين موسى النعيمي، أن المملكة تستقبل عاماً عزيزاً على الجميع، واعداً بالمزيد من التقدم والنمو والرخاء على يدي خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.