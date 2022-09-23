“صندوق التنمية السياحي” شريك استراتيجي في تنظيم النسخة السادسة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض

وقع صندوق التنمية السياحي ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، اتفاقية شراكة استراتيجية على هامش قمة الأولوية، أحدث فعاليات مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار التي ستنعقد في نيويورك.
ويدعم الصندوق، بموجب الاتفاقية، تنظيم النسخة السادسة القادمة لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، والتي ستنعقد في الرياض في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية – تمكين نظام عالمي جديد”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي الفاخري، أن الشراكة مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ستعزز الجهود بين الطرفين، والسعي بشكل مشترك نحو تشجيع ودعم الاستثمار في القطاع السياحي في المملكة.
وستوفر النسخة السادسة من الحدث الرائد لمبادرة مستقبل الاستثمار منصة لجمع كبار الشخصيات التي تتضمن: مديرين تنفيذيين، وصانعي السياسات، والمستثمرين، ورجال الأعمال، والقادة الشباب، كما سيتضمن الحدث حوارات ومناقشات حول المسارات الجديدة للاستثمار العالمي، ومناقشة القضايا والتحديات العالمية الملحة.وفق “أخبار 24”.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ريتشارد أتياس: “نسخة هذا العام من مبادرة مستقبل الاستثمار ستكون أكبر وستتناول القضايا والتحديات العالمية الملحَّة، ونتطلع إلى حدث ناجح آخر بجانب شركائنا”.