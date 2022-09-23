بينها فاكهة النبي والأرز الحساوي.. تسجيل أطباق سعودية ضمن المهددة بالاندثار بمنظمة “سلو فود”

أعلنت هيئة فنون الطهي، اليوم (الخميس)، تسجيل 13 عنصراً غذائياً من الأغذية السعودية الشهيرة في قائمة “سفينة التذوق” لمنظمة “سلو فود” للأغذية المهددة بالاندثار.
وأتاحت الهيئة فرصة عرضها أمام الجمهور الدولي خلال تنظيمها لـ”سفينة التذوق السعودية”، ضمن مشاركتها في فعاليات “سالون ديل قوستو – تيرا مادري” المقامة في مدينة تورينو الإيطالية.
واشتملت الأصناف التي تمثل 13 منطقة من مناطق المملكة، على الكباث (فاكهة النبي) المعروفة تاريخياً في شمال مكة المكرمة وجنوبها، والبُن الخولاني السعودي، وعسل السدر الجبلي، ونبتة الكادي في الباحة، و”الأرز الحساوي”، و”بذور السمح” في الجوف، والكمأة في الحدود الشمالية، وطبق “غفيصة” المشهور في الجزء الشمالي من المملكة، و”ملح القصب” بالرياض.وفق “أخبار 24”.
كما اختارت الهيئة المغمي من منطقة القصيم، و”الإبل الأحمر” من منطقة حائل، والبُر النجراني (الصمّا)، و”تمر الحليّة” من المدينة المنورة، و”شجر اليسر” من تبوك.