يتجمع كل من لديه موهبة وهواية في الفنون التشكيلية بسكة الفن في الأحساء ، ومع انطلاق فعاليات الأحساء لليوم الوطني تحت اسم ( احتفل في الأحساء).
حضر الفنانون والفنانات ، من جميع فئات المجتمع ، وبدأ الجميع في التعبير عن حبهم ومشاعرهم تجاه الوطن من خلال الرسم والفنون التشكيلية الأخرى.
وقالت الفنانة زهور محمد : “هذه أول مشاركة لي في سكة الفن ، وأنا جدًا فخورة بمشاركتي مع الفنانين في هذه المناسبة العظيمة” . وفق “أخبار 24”.
وشاركت جهة تعليمية ، بحضور طالبات وطلاب مبدعين من بعض المدارس، تنافسوا في الرسم والتلوين لليوم الوطني.
وقال الأستاذ أحمد الجبر : “شاركنا مع طلابنا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والكل أبدع في حبه للوطن”.
من “سكة الفن في #الأحساء“.. فنانون يعبرون عن مشاعرهم في اليوم الوطني #اليوم_الوطني_السعودي_92 #هي_لنا_دار https://t.co/LOmL18pnzZ pic.twitter.com/LLQRTeJi4U
— أخبار 24 (@Akhbaar24) September 23, 2022