يتجمع كل من لديه موهبة وهواية في الفنون التشكيلية بسكة الفن في الأحساء ، ومع انطلاق فعاليات الأحساء لليوم الوطني تحت اسم ( احتفل في الأحساء).

حضر الفنانون والفنانات ، من جميع فئات المجتمع ، وبدأ الجميع في التعبير عن حبهم ومشاعرهم تجاه الوطن من خلال الرسم والفنون التشكيلية الأخرى.

وقالت الفنانة زهور محمد : “هذه أول مشاركة لي في سكة الفن ، وأنا جدًا فخورة بمشاركتي مع الفنانين في هذه المناسبة العظيمة” . وفق “أخبار 24”.

وشاركت جهة تعليمية ، بحضور طالبات وطلاب مبدعين من بعض المدارس، تنافسوا في الرسم والتلوين لليوم الوطني.

وقال الأستاذ أحمد الجبر : “شاركنا مع طلابنا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والكل أبدع في حبه للوطن”.