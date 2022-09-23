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جديد المحليات > الأمير خالد بن سلمان: نستلهم من المؤسس ورجالاته في ذكرى اليوم الوطني الهمة الشجاعة
23/09/2022   4:40 م

الأمير خالد بن سلمان: نستلهم من المؤسس ورجالاته في ذكرى اليوم الوطني الهمة الشجاعة

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حث نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، على المضي قدما مع القيادة الرشيدة في تحقيق رؤيتها لمستقبل الوطن.

وقال الأمير خالد بن سلمان، على حسابه بموقع “تويتر”، إن في اليوم الوطني نستعيد ذكرى قيام الملك عبدالعزيز ورجالاته بتوحيد المملكة، وإرساء الأمن والاستقرار فيها، مستلهمين من بطولاتهم وتضحياتهم الهمة والشجاعة.

وتابع في تغريداته : “لنمض مع قيادتنا الحكيمة في تحقيق رؤيتها لمستقبل وطننا.. دمت وطنَ مجدٍ وعلياء”.

وفق “أخبار 24”.

الأمير خالد بن سلمان: نستلهم من المؤسس ورجالاته في ذكرى اليوم الوطني الهمة الشجاعة

جديد المحليات
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