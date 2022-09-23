الأمير خالد بن سلمان: نستلهم من المؤسس ورجالاته في ذكرى اليوم الوطني الهمة الشجاعة

حث نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، على المضي قدما مع القيادة الرشيدة في تحقيق رؤيتها لمستقبل الوطن.
وقال الأمير خالد بن سلمان، على حسابه بموقع “تويتر”، إن في اليوم الوطني نستعيد ذكرى قيام الملك عبدالعزيز ورجالاته بتوحيد المملكة، وإرساء الأمن والاستقرار فيها، مستلهمين من بطولاتهم وتضحياتهم الهمة والشجاعة.
وتابع في تغريداته : “لنمض مع قيادتنا الحكيمة في تحقيق رؤيتها لمستقبل وطننا.. دمت وطنَ مجدٍ وعلياء”.
نستعيد في ذكرى اليوم الوطني قيام المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- الذي وحد مع رجالاته هذه البلاد المباركة، وأرسى فيها الأمن والاستقرار، مستلهمين من بطولاتهم وتضحياتهم الهمة والشجاعة، لنمضي مع قيادتنا الحكيمة في تحقيق رؤيتها لمستقبل وطننا🇸🇦.
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 23, 2022
وفق “أخبار 24”.