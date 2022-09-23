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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة وارتفاع “التعافي” والوفيات
23/09/2022   4:39 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة وارتفاع “التعافي” والوفيات

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع نسب التعافي والوفيات.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 3 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 815686 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا عن يوم أمس حيث تم تسجيل 108 حالات اليوم، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 802948 حالة. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى تسجيل ارتفاع في حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس، حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة قدرها حالة واحدة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9340 حالة وفاة.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة وارتفاع “التعافي” والوفيات

جديد المحليات
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