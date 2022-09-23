مهرجانات ترفيهية وفلكلور ومعارض ضمن احتفالات اليوم الوطني في الجوف وعسير

تشهد منطقتا عسير والجوف إقامة العديد من الفعاليات والمهرجانات الترفيهية والمعارض ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الـ92.
وتنظم الهيئة العامة للترفيه مهرجانًا ترفيهيًا في منتزه النخيل بسكاكا الجوف ولمدة أربعة أيام، يضم عشرات الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والتراثية والأعمال الحرفية، إضافةً إلى الرقصات الفلكلورية والألعاب الحركية، والمنصات التفاعلية المجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت.
وتتضمن الفعالية فقرات ألعاب الخفة، وتصويب الهدف، وفرقعة البالونات، إلى جانب سباق الأحصنة، ولعبة التقاط المرجان، ولعبة كسر الأطباق، وغيرها من الألعاب الإبداعية.
وتقام في منطقة عسير فعاليات في عدد من المواقع أبرزها “سما أبها” وحديقة المطار، وقلعة شمسان وبوليفارد خميس مشيط والمدينة العالية وحديقة المطار.
وتتضمن فعالية حديقة “سما أبها” المعرضَ الأمني لقطاعات وزارة الداخلية بمنطقة عسير، لعرض أحدث التجهيزات الأمنية والتقنيات الفنية، وما طرأ عليها من تطور في المجالات كافة، إلى جانب العروض الفلكلورية مثل لون “العرضة”، و”الدمة” و”الخطوة” و”القزوعي” و”المدقال” و”اللعب” ، مع مشاركة عدد من عازفي المزمار الذي قدموا مقاطع تتغنى بالوطن وتراثه العريق. وفق “أخبار 24”.
وأبرزت الأركان الخاصة بمحافظات المنطقة منتجاتها المحلية من الحبوب والسمن والعسل، إضافة إلى النباتات العطرية التي يتزيَّن بها الرجال والنساء في مناسبات الأفراح، والتعبير من خلالها عن مظاهر الاحتفاء والفرح باليوم الوطني.