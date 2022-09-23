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جديد المحليات > هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظِّمُ مهرجانَ القطيف الدولي للأدب في يناير المقبل
23/09/2022   11:03 م

هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظِّمُ مهرجانَ القطيف الدولي للأدب في يناير المقبل

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أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن تنظيمها مهرجانًا عالميًّا للأدب في شهر يناير المقبل، باسم مهرجان القطيف الدولي للأدب؛ بهدف الاحتفاء بالأدب العالمي بمختلف لغاته من الشرق والغرب.

وسيُقام المهرجان في محافظة القطيف على مدى 10 أيام، وتسعى الهيئة إلى تحقيق الرؤية الإستراتيجية لقطاع الأدب “ثروة أدبية متجدِّدة”، وإعلاء قيمة الأدب في حياة الفرد، وتعزيز حضوره في المجتمع السعودي.

كما يهدف لتعزيز فرص التواصل الأدبي بين الأدباء السعوديين ونظرائهم من الأدباء من مختلف دول العالم.

وتسعى الهيئة لاستقطاب نخبة من الأدباء العالميين خلال أيام المهرجان العشرة، وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف القطيف وتراثها الحضاري والثقافي، ولقاء جمهور القراء المتنوع في المملكة.

وستتحالف الهيئة مع المؤسسات المعنية بالأدب والثقافة داخل المملكة وخارجها لتضع المهرجان في موضع بارز بين المهرجانات الأدبية الكبرى على مستوى العالم. وفق “أخبار 24”.

كما تسعى لأن يكون منصة مفتوحة لعقد الشراكات الأدبية في النشر والترجمة، وما يتضمَّنه من إتاحة المجال للقطاعين الخاص وغير الربحي، وتعزيز إسهامه في إثراء الحراك الأدبي.

هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظِّمُ مهرجانَ القطيف الدولي للأدب في يناير المقبل

جديد المحليات
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