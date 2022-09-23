الأمير فيصل بن فرحان: تصريح رئيس وزراء إسرائيل عن حل الدولتين إيجابي إذا تُرجم لأفعال

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد، عن حل الدولتين إيجابي إذا تُرجم لأفعال، مؤكداً حرص المملكة على إرساء السلام.
وأوضح أن إيران تتدخل في شؤون اليمن بشكل فاضح؛ ما أثر على النسيج الاجتماعي في المجتمع، نافياً مزاعم عقد لقاء مع نظيره الإيراني في نيويورك.
وأشار إلى عدم الرضا من تعامل المجتمع الدولي مع الملف اليمني، مبيناً أن ميليشيات الحوثي لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية.
وبين أن إطلاق الأسرى في أوكرانيا تم بتدخل مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأنه عرض الوساطة على روسيا وأوكرانيا منذ بدء الأزمة.
وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله قد شارك في الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ومصر والأردن والعراق، واليمن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 في نيويورك.
وتطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفق “أخبار 24”.
كما التقى وزير الخارجية برئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد بن فرحان على دعم جميع الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.