عبر مبادرة “كنوز”.. التواصل الحكومي يطلق سلسلة “أطلس السعودية”

يُطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام عبر مبادرة “كنوز” سلسلة “أطلس السعودية” ابتداء من يوم 30 سبتمبر 2022.
وتُعدّ مبادرة كنوز إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الإنتاج في المملكة بالتعاون مع الشركات الوطنية لإنتاج أعمال تهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإبداع الفكري والإسهام الحضاري.
ويهدُف مشروع أطلس السعودية إلى جعل السلسلة مرجعًا بصريًا للتعريف بالمدن للمهتمين بالسياحة، وتوثيق هذه المدن وإبراز معالمها الطبيعية والتراثية والحضارية.
كما تسعى لعكس أجمل ما فيها من خلال التنوع والثراء الثقافي والمجتمعي لكل مدينة من مدن المملكة، وذلك ضمن سلسلة فيديوهات تتميز بمدتها القصيرة وتركيزها على المشاهد البصرية دون استخدام لغة محددة مما يجعلها قابلة للمشاهدة والتداول محليًا وعالميًا. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أنّ المشروع يغطّي 19 مدينة، ويسعى للإسهام في زيادة الإقبال على السياحة الداخلية والتعرف على مدن المملكة المختلفة والمتنوعة بتاريخها وحضارتها، كما تقدم هذه السلسلة دعمًا للمكتبة السعودية المتنوعة من خلال وجود مرجع بصري للمدن السعودية بجودة عالية.