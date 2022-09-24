التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس (الجمعة) في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، عدداً من المسؤولين الأمريكيين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة، والمتابعة النشطة لمخرجات قمة جدة وخاصة في مجال أمن الطاقة والاستثمار في الشراكة العالمية للبنية التحتية والاستثمار، وكذلك مناقشة التطورات في المنطقة بما في ذلك اليمن.
وأبدى الجانب الأمريكي شكر الولايات المتحدة لجهود وساطة الأمير محمد بن سلمان التي تكللت بالنجاح في الإفراج عن اثنين من المواطنين الأمريكيين ضمن العشرة أسرى من جنسيات مختلفة، في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. وفق “أخبار 24”.
وكان المسؤولون الذين التقاهم ولي العهد في قصر السلام بجدة هم: منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك، وكبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ.