مع ارتفاع الدولار.. النفط يهبط لأدنى مستوى في 8 أشهر

تراجعت أسعار النفط، اليوم (الجمعة)، إلى أدنى مستوى في 8 أشهر، مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين.
وجاء التراجع بسبب المخاوف من دفع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصادات الكبرى إلى الركود؛ وهو ما يقلل الطلب على النفط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.8 % لتبلغ عند التسوية 86.15 دولار للبرميل، منخفضة بنحو 6% خلال الأسبوع.
كما تراجع خام غرب تكساس 5.7 %؛ ليصبح 78.74 دولار عند التسوية، بانخفاض نحو 7%خلال الأسبوع.
ويعد هذا رابع انخفاض أسبوعي على التوالي لكلا الخامين القياسيين، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا منذ ديسمبر كانون الأول. وفق “أخبار 24”.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وحذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم حذوه في رفع الفائدة؛ مما زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي.