بالفيديو والصور.. تصديات “العويس” تقود الأخضر لتعادل سلبي أمام الإكوادور وديًا

تعادل المنتخب الوطني أمام نظيره الإكوادوري، مساء أمس الجمعة، بدون أهداف، في إطار تحضيرات الأخضر لكأس العالم 2022 بقطر.
وبدأ الأخضر المباراة بالتشكيل التالي: محمد العويس، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، ياسر الشهراني، رياض شراحيلي، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فراس البريكان، هتان باهبري.
وفي الدقيقة 13، كاد أن يسجل منتخب الإكوادور هدفا بعدما انفرد بالحارس العويس، لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر.
وفي الدقيقة 41، أهدر فراس البريكان هدفا محققا لمنتخب الأخضر، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في يد الحارس. وفق “أخبار 24”.
وتصدى محمد العويس لهجمة خطيرة لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 45، بعد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الأخضر الدفع باللاعب سلطان الغنام بدلا من ياسر الشهراني.
وفي الدقيقة 61، واصل محمد العويس تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق بعد التصدي للكرة على مرتين.
وفي الدقيقة 65 أجرى رينارد تبديلا ثلاثيا بدخول هارون كمارا وعلي الحسن ومحمد كنو بدلا من فراس البريكان وناصر الدوسري وسامي النجعي.
العويس.. أنقذ مرمى الأخضر اليوم من أهداف محققة🇸🇦👍🏻
📺 شاهد تألق الحارس السعودي ⬇️#السعودية_الإكوادور#SSC pic.twitter.com/cZO58iegSP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 23, 2022