“الفيصل” يُعلق على تعادل الأخضر أمام الإكوادور

علق وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تعادل المنتخب الوطني أمام الإكوادور بدون أهداف، في إطار التحضيرات لكأس العالم 2022.
وكتب “الفيصل” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” مباراة ودية مهمة في فوائدها الفنية، ثقتنا كبيرة بنجومنا وقدراتهم والقادم أجمل بإذن الله “.
ويُقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 17 حتى 27 من شهر سبتمبر الجاري ضمن المرحلة الثانية من التحضير للمونديال. وفق “أخبار 24”.
ويخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين خلال المعسكر الأولى أمام الإكوادور والثانية أمام الولايات المتحدة.