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رياضة > رياض شراحيلي: واجهنا منتخباً قوياً بدنياً.. والأهم الخروج بأقل الخسائر
24/09/2022   10:01 ص

رياض شراحيلي: واجهنا منتخباً قوياً بدنياً.. والأهم الخروج بأقل الخسائر

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علق لاعب المنتخب الوطني رياض شراحيلي على تعادل منتخب بلاده أمام الإكوادور، مساء اليوم الجمعة، بدون أهداف، في لقاء خلال فترة التوقف ضمن تحضيرات الأخضر لكأس العالم 2022 بقطر.

وقال شراحيلي في تصريحات بعد المباراة :”لعبنا أمام منتخب قوي بدني ويعتمد على السرعات واستفدنا من هذا الاحتكاك”.

وأضاف: “الأهم الخروج بأقل الخسائر، وجاريناهم في الثنائيات وكسبنا الالتحامات وكان في كذا فرصة لكن ما حالفنا التوفيق”.وفق “أخبار 24”.

وأتم شراحيلي تصريحاته: “أمامنا مباراة ودية ثانية أمام أمريكا بعد أيام، وبإذن الله نعدل الأخطاء”.

رياض شراحيلي: واجهنا منتخباً قوياً بدنياً.. والأهم الخروج بأقل الخسائر

رياضة
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