المسحل: لعبنا أمام منتخب قوي.. ومازال متبقيًا لنا 7 مباريات ودية قبل المونديال

علق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل على تعادل المنتخب الوطني امام الإكوادور بدون أهداف، في إطار التحضيرات لكأس العالم 2022 بقطر.
وقال المسحل في تصريحات لقناة “ssc”: “لعبنا أمام منتخب قوي والمباراة كانت صعبة وهي فرصة لنا للاستفادة منها، والمدرب حريص أن يصل لأفضل تشكيلة ممكنة ومازال متبقيًا لنا 7 مباريات علينا الاستفادة منها”.
وأضاف: “نحن على مستوى آسيا تأهلنا إلى كأس العالم كأول عن المجموعة وقبل نهاية 3 جولات ونحن حاليًا في مستوى اعلى وأصعب”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “المدرب رينارد حريص عدم الكشف عن أوراقه بشكل كامل في المباريات الودية، والمدرب يجرب ليصل لأفضل تشكيل، وكان لدينا عدد من الغيابات ومنهم القائد سلمان الفرج”.