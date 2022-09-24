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رياضة > المسحل: لعبنا أمام منتخب قوي.. ومازال متبقيًا لنا 7 مباريات ودية قبل المونديال
24/09/2022   10:02 ص

المسحل: لعبنا أمام منتخب قوي.. ومازال متبقيًا لنا 7 مباريات ودية قبل المونديال

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علق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل على تعادل المنتخب الوطني امام الإكوادور بدون أهداف، في إطار التحضيرات لكأس العالم 2022 بقطر.

وقال المسحل في تصريحات لقناة “ssc”: “لعبنا أمام منتخب قوي والمباراة كانت صعبة وهي فرصة لنا للاستفادة منها، والمدرب حريص أن يصل لأفضل تشكيلة ممكنة ومازال متبقيًا لنا 7 مباريات علينا الاستفادة منها”.

وأضاف: “نحن على مستوى آسيا تأهلنا إلى كأس العالم كأول عن المجموعة وقبل نهاية 3 جولات ونحن حاليًا في مستوى اعلى وأصعب”. وفق “أخبار 24”.

وتابع: “المدرب رينارد حريص عدم الكشف عن أوراقه بشكل كامل في المباريات الودية، والمدرب يجرب ليصل لأفضل تشكيل، وكان لدينا عدد من الغيابات ومنهم القائد سلمان الفرج”.

المسحل: لعبنا أمام منتخب قوي.. ومازال متبقيًا لنا 7 مباريات ودية قبل المونديال

رياضة
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