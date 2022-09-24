ولي العهد يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس في قصر السلام بجدة

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المستشار الألماني أولاف شولتس، في قصر السلام بمحافظة جدة.
ووصل إلى جدة، ظهر اليوم (السبت)، المستشار الألماني أولاف شولتس، في زيارة عمل رسمية للمملكة.
وكان في استقبال المستشار الألماني بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ووزير المالية محمد الجدعان (الوزير المرافق)، وعدد من المسؤولين. وفق “أخبار 24”.
وتأتي زيارة مستشار ألمانيا إلى المملكة، ضمن جولة خليجية تشمل كذلك الإمارات وقطر.
وقالت الحكومة الألمانية في وقت سابق الأربعاء، إن شولتس سيبحث خلال جولته في المنطقة ملف الطاقة والاستثمار في ألمانيا.
فيديو | وصول مستشار الاتحاد الألماني أولاف شولتس إلى جدة و الأمير خالد الفيصل في مقدمة مستقبليه #المستشار_الألماني_في_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/ZQfUWQHuql
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 24, 2022
#فيديو_واس| سمو #ولي_العهد يستقبل في قصر السلام بجدة المستشار الألماني.#المستشار_الألماني_في_جدة#واس pic.twitter.com/eeA1IQWuG6
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 24, 2022