“الداخلية”: ضبط قرابة 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، ضبطت ما يقارب 16 ألف مخالف لنظام الإقامة وأمن الحدود ونظام العمل.
وأشارت الوزارة، إلى أنها ضبطت 491 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، مضيفة أن 33% منهم يمنيو الجنسية، و56% إثيوبيو الجنسية، و11% من جنسيات أخرى.
وتابعت أنها ضبطت 148 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، و9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وأكدت أنها أخضعت أكثر من 47 ألف وافد مخالف لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بينهم أكثر من 3 آلاف امرأة.
وأضافت أنها أحالت أكثر من 37 ألف مخالف للحصول على وثائق سفر، وما يقارب 1900 مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، ورحلت ما يقارب 9.7 ألف مخالف.
وفق “أخبار 24”.