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جديد المحليات > شاهد.. طالب من “تعليم الرياض” يقدم النشيد الوطني السعودي بلغة الإشارة
24/09/2022   3:48 م

شاهد.. طالب من “تعليم الرياض” يقدم النشيد الوطني السعودي بلغة الإشارة

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قدم طالب من تعليم منطقة الرياض، النشيد الوطني السعودي بلغة الإشارة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ92.

وأظهر مقطع فيديو نشرته إدارة التعليم؛ الطالب خالد الفهيد مرتدياً الزي السعودي الكامل ومتوشحاً بالعلم السعودي وهو يقدم النشيد الوطني بلغة الإشارة.

يذكر أن جميع المدارس ومكاتب التعليم بالمنطقة، ستنفذ اعتباراً من يوم غد الأحد فعاليات احتفالية باليوم الوطني، وذلك إنفاذا لتوجيهات كانت قد أصدرتها الإدارة العامة لتعليم الرياض.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. طالب من “تعليم الرياض” يقدم النشيد الوطني السعودي بلغة الإشارة

جديد المحليات
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