شاهد.. طالب من “تعليم الرياض” يقدم النشيد الوطني السعودي بلغة الإشارة

قدم طالب من تعليم منطقة الرياض، النشيد الوطني السعودي بلغة الإشارة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ92.
وأظهر مقطع فيديو نشرته إدارة التعليم؛ الطالب خالد الفهيد مرتدياً الزي السعودي الكامل ومتوشحاً بالعلم السعودي وهو يقدم النشيد الوطني بلغة الإشارة.
يذكر أن جميع المدارس ومكاتب التعليم بالمنطقة، ستنفذ اعتباراً من يوم غد الأحد فعاليات احتفالية باليوم الوطني، وذلك إنفاذا لتوجيهات كانت قد أصدرتها الإدارة العامة لتعليم الرياض.
الطالب خالد الفهيد يقدم النشيد الوطني السعودي بلغة الإشارة 💚#اليوم_الوطني_السعودي_92#هي_لنا_دار#تعليم_الرياض pic.twitter.com/FhpTBltZCV
— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) September 24, 2022
وفق “أخبار 24”.