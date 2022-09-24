هنأ ملك المغرب، محمد السادس، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.
وأعرب الملك المغربي في برقية عن أحر التهاني لخادم الحرمين الشريفين، مقرونة بالدعوات لله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الشعب السعودي بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة.
وجدد تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المغرب والسعودية، مؤكدا حرصه الدائم على مواصلة العمل المشترك لتعزيزه وإثرائه في مختلف المجالات والأصعدة. وفق “أخبار 24”.
كما أعرب الملك محمد السادس، عن التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على المملكة والشعب السعودي بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة.