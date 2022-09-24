مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والوفيات ونسب “التعافي”

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (السبت)، انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة والوفيات وحالات التعافي من فيروس “كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل دخول حالة واحدة جدية إلى العناية المركزة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 20 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 815743 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 87 حالة اليوم، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 803035 حالة.
وأشارت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الحالات الحرجة، بدخول حالة واحدة جديدة إلى العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 35 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل انخفاض في حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9341 حالة وفاة.