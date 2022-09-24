المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يطلق حملة “وطن رابح بأهله” إبرازاً للقيم الوطنية والمجتمعية الأصيلة

أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حملة “وطن رابح بأهله”، احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ92، وذلك في إطار تكامل جهود كيانات القطاع غير الربحي لإبراز القيم الوطنية والمجتمعية الأصيلة التي تنطلق منها كيانات القطاع، في أداء أدوارها على الصعيدين الاجتماعي والتنموي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز أحمد بن علي السويلم أن الحملة تهدف لربط القيم المجتمعية الأصيلة بتوجهات وأهداف وعمل ومسؤوليات القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى ترسيخ المشاعر الوطنية النبيلة الدافعة نحو تقديم قيم البذل والعطاء، وتعميق أثر القطاع في تأصيل وترسيخ قيم الوطنية ومشاعر الوفاء والولاء والانتماء إلى قادته وشعبه وأرضه.
وترتكز الحملة، التي تستهدف الأفراد والقطاعين العام والخاص، على 5 قيم هي: المواطنة والإبداع والطموح والتعاون والتطوع، وذلك في إطار اعتزاز القطاع غير الربحي بالقيم الوطنية والمجتمعية الأصيلة التي ينطلق منها في أداء أداوره.
وتُعد “وطن رابح بأهله” الحملة الثانية التي أطلقها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ضمن سلسلة للتوعية بالقطاع غير الربحي وتنميته، وإبراز أداوره لتعزيز القيم الوطنية والانتماء من أجل مجتمع حيوي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المركز الوطني لتنمية القطاع الربحي تأسس عام 2019 ليعكس توجه القيادة الرشيدة بشمول التنمية في جميع القطاعات، وتكامل القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي، وتعزيز الاعتماد عليه في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.