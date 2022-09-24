تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، منها القبض على مواطنين اثنين ظهرا عبر مقطع فيديو وهما يعتديان على فتاة في أحد الأماكن العامة بالأفلاج، والقبض على مواطن في بارق لقيامه بنقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود، منهم 6 مخالفين من الجنسية اليمنية و3 مخالفين من الجنسية الإثيوبية.
كما تم القبض على 4 أشخاص بينهم مقيم من الجنسية اليمنية بالرياض؛ لتنفيذهم 17 عملية احتيال مالي إلكترونية؛ وذلك بنشر إعلانات وهمية لشركات متخصصة في بيع المعدات الثقيلة، وتكرار عملية البيع لأكثر من ضحية، وتسلم الدفعات عبر 5 حسابات بنكية.
وألقت الجهات الأمنية بجازان القبض على مقيم من الجنسية اليمنية؛ وذلك لحيازته 100 كلجم من نبات القات المخدر كانت مخفية في تجاويف شاحنة يقودها، إلى جانب القبض على مواطنين اثنين قاما بالسطو على متاجر بالرياض، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع والمتاجرة بها. وفق “أخبار 24”.
فيما جرى القبض على 14 مواطناً و3 مقيمين في حفر الباطن؛ وذلك لقيامهم بمضايقة المارة في أحد المتنزهات، وعرقلة حركة السير، والتعدي على مركبات رسمية، إلى جانب القبض على 15 شخصاً في عسير لقيامهم بمضايقة المارة والتعدّي على مركبة رسمية.
وفي النعيرية، تم القبض على 8 مواطنين ظهروا عبر مقطع فيديو في مشاجرة جماعية بأحد الطرق العامة، إضافة إلى القبض على شاب وشابة ظهرا في مقطع فيديو أثناء مخالفتهما الآداب العامة في عسير.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/xZpRcQn5cq
— الأمن العام (@security_gov) September 24, 2022