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جديد المحليات > ولي العهد يستقبل متحدث الرئاسة التركي ووزير الخزانة والمالية بتركيا
24/09/2022   10:02 م

ولي العهد يستقبل متحدث الرئاسة التركي ووزير الخزانة والمالية بتركيا

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة اليوم السبت، متحدث الرئاسة التركي الدكتور إبراهيم كالن، ووزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي.

ونقل الدكتور كالن تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، فيما حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحيات سموه لفخامته.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، وبحث التعاون حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفق “أخبار 24”.
حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ ووزير المالية محمد الجدعان.

ولي العهد يستقبل متحدث الرئاسة التركي ووزير الخزانة والمالية بتركيا

جديد المحليات
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