برعاية خادم الحرمين.. انطلاق أعمال معرض “مشاريع مدن متميزة” والمنتدى المصاحب له في الرياض

انطلقت بالرياض، اليوم (السبت)، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض “مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين” والمنتدى المصاحب له؛ وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة.
وشاركت بالمعرض ومنتدى “آثار برنامج التحوّل الوطني على المُدن السعودية” المصاحب له، عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ وذلك بحضور وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.
وتستمر فعاليات المعرض لمدة 5 أيام خلال الفترة من 24-28 سبتمبر الجاري، حيث يشهد مشاركة أكثر من 70 جهةً وقطاعاً ومؤسسةً؛ بهدف إبراز وعرض المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتنمية وتطوير جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة.
ورعى الحقيل خلال حفل الافتتاح توقيع عدد من الاتفاقيات؛ أبرزها: اتفاقية بين الوزارة والشركة الوطنية للإسكان بقيمة استثمارية تتجاوز 40 مليار ريال لتمويل وتطوير محفظة مشاريع مشتركة، واتفاقية ثنائية مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لتدريب وتوظيف أكثر من 20 ألف موظف سعودي على رأس العمل في مسار الرقابة المجتمعية.
كما شهد توقيع اتفاقية بين وزارة “البيئة” والهيئة العامة للعقار لتطوير التعاون في الأنشطة البيئية والمائية والزراعية، واتفاقية بين “الشؤون البلدية والإسكان” ومؤسسة صندوق موظفي شركة سابك الخيرية لتحفيز المسؤولية الاجتماعية للتنمية المستدامة، إضافة إلى اتفاقية بقيمة استثمارية تبلغ 3 مليارات ريال بين العربي للاستثمار وشركة أجدان لإنشاء صندوق استثماري عقاري مشترك.
وأشار الحقيل خلال كلمته في حفل الافتتاح إلى أن الوزارة تسهم في دعم وتحقيق أكثر من 30% من أهداف رؤية المملكة 2030، وترتبط بأكثر من 60% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية، كما يقدّم القطاع البلدي والإسكاني أكثر من 40% من الخدمات في المدن السعودية بشكل مباشر من خلال 17 أمانة و286 بلدية.
وأضاف أنه تم اعتماد استراتيجية المدن الذكية في القطاع البلدي، التي من خلالها ستتوفر 200 خدمة ذكية معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، في مجالات : “إدارة المواقف الذكية، والتخطيط المكاني الذكي، وإدارة النفايات الذكية، والرقابة الذكية”، فضلاً عن إشراك سكان المدن لفهم احتياجاتهم وتسهيل الوصول للخدمات. وفق “أخبار 24”.
كما أوضح أن الوزارة خدمت منذ بداية برنامج الإسكان أكثر من 1.4 مليون أسرة سعودية، سكن منهم نحو 641 ألف أسرة منازلهم؛ وذلك في إطار السعي لتوفير مدن سكنية متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين، كما تستهدف الوزارة تسليم نحو 30 ألف وحدة سكنية للأسر السعودية خلال المدة المقبلة؛ سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.