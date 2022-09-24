“الإسكان” توقع اتفاقية بأكثر من 40 مليار ريال لتطوير البنية التحتية لـ 11 مدينة في المملكة

وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم السبت، اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان، تتعلق بتمويل وتطوير محفظة مشاريع بين الوزارة والوطنية للإسكان.
وتُوفّر هذه الاتفاقية أكثر من 150 ألف وحدة سكنية تتنوع فيها المساحات والتصاميم تُغطّي 11 مدينة في المملكة، وتغطي هذه الاتفاقية كذلك مساحة تتجاوز 90 مليون متر مربع، فيما سيتم تخصيص ما يقارب 54 مليون متر مربع للمساحات الخضراء والمفتوحة، والمرافق العامة، وشبكات الطرق، والنقل العام، كما تصل السعة السكانية الناتجة عن هذه الاتفاقية إلى 750 ألف نسمة.
وستستثمر الوطنية للإسكان بالشراكة مع المطورين في محفظة هذه المشاريع بأكثر من 40 مليار ريال لتطوير البنية التحتية الشاملة، وإيصال الخدمات وتطوير مجموعة من مرافق جودة الحياة.
وجاء توقيع الاتفاقية على هامش انعقاد معرض مشروعات مدن متميزة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تُنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من 24 إلى 28 سبتمبر 2022 بمدينة الرياض.
كما وقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بقيمة 360 مليون ريال؛ لتدريب وتوظيف أكثر من 20 ألف موظف سعودي على رأس العمل، في مسار الرقابة المجتمعية، حيث مثل الوزارة في هذه الاتفاقية وكيل الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، المهندس أحمد القرعاوي، ومثل صندوق هدف المدير العام تركي الجعويني. وفق “أخبار 24”.
— أخبار 24 (@Akhbaar24) September 24, 2022
“#البلدية_والإسكان” و”#هدف” توقعان اتفاقية بـ360 مليون ريال لتدريب وتوظيف أكثر من 20 ألف موظف سعودي على رأس العملhttps://t.co/UcHjKj6rxI pic.twitter.com/wQOdkTpgHI
— أخبار 24 (@Akhbaar24) September 24, 2022