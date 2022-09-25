الأهلي يعلن تعاقده مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرباً للفريق

أعلن نادي الأهلي اليوم (الأحد) بشكل رسمي تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ليكون مدرباً للفريق الأول بالنادي.
وسبق لموسيماني تولي تدريب نادي صن داونز الجنوب إفريقي وفاز معه بلقب الدوري المحلي عدة مرات بالإضافة للقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016 والسوبر الإفريقي عام 2017.
وتولى موسيماني في عام 2020 تدريب الأهلي المصري ونجح معه في التتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا عامي 2020 و2021، بالإضافة إلى لقبي السوبر الإفريقي ولقب الدوري المصري وكأس مصر، كما قاد الأهلي للتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين. وفق “أخبار 24”.
وعلى الصعيد الدولي عين المدرب الجنوب الإفريقي كمساعد لمدرب منتخب بلاده، البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا، في بطولة كأس العالم 2010 التي استضافتها جنوب إفريقيا، ثم تولى منصب المدير الفني للمنتخب عام 2012 قبل أن تتم إقالته.