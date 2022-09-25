“الغذاء والدواء” توضح الفرق بين الغذاء الآمن والصحي

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن هناك خطأً شائعًا يقع فيه الكثيرون، إذ يخلطون في التعريف بين الغذاء الآمن والغذاء الصحي.
وأبانت الهيئة أن الغذاء الآمن تطلق على المنتجات الخالية من الخطر الميكروبي كالفيروسات والبكتريا، أو الكيميائي كالرصاص والزرنيخ، وكذلك الفيزيائي كوجود بقايا بلاستيكية أو وجود حشرات.
وكشفت أن المقصود بالغذاء الصحي، هو المنتج الذي تكون قيمته الغذائية عالية، فالأغذية التي تحتوي على كميات عالية من السكر أو الملح أو الدهون تصنف بأنها غير صحية، وضررها مرتبط بكمية الاستهلاك.
وفق “أخبار 24”.