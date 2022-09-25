“الأرصاد”: أتربة مثارة تؤدي لتدني الرؤية الأفقية على الرياض خلال الساعات القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد إلى أن تتأثر مدينة الرياض بموجة أتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات القادمة.
ونوّهت إلى أن الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية تتأثر حالياً بحالة من الأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ويتوقع أن تمتد لاحقاً للرياض. وفق “أخبار 24”.
وأشار المركز إلى أن الحالة الترابية المتوقعة على الأجزاء الشمالية من منطقة الرياض يُتوقع أن تمتد حتى السابعة من مساء اليوم.
🔴الأجزاء الشمالية من منطقتي #الرياض و #الشرقية تتأثر بالأتربة المثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع امتداد تأثيرها إلى العاصمة #الرياض خلال الساعات القادمة، بإذن الله.#هي_لنا_دار٩٢ #نحيطكم_بأجوائكم#اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/WSJ7lbFirg
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) September 25, 2022