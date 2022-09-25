ولي العهد يوافق على تعيين المهندس أحمد الوسيدي نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمساحة

وافق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تعيين المهندس أحمد بن صالح الوسيدي، نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
وحصل المهندس الوسيدي، على درجة الماجستير في البيانات المكانية وعلوم الخرائط من جامعة جلاسكو – بريطانيا، ودرجة الماجستير في المسح الجوي والاستشعار عن بعد من جامعة تونتي – هولندا، وتزيد خبرته على 25 عاماً في أعمال المسح الجوي والاستشعار عن بعد والمعلومات الجيومكانية والمشاركات المحلية والدولية الخاصة بالقطاع الجيومكاني.
وبدأ العمل بوزارة الدفاع في “الإدارة العامة للمساحة العسكرية” في أعمال المسح الجوي والاستشعار عن بعد، ومن ثم الإشراف على المشاريع المساحية والجيومكانية، ثم انتقل للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مشرفاً عاماً على الخدمات الجيومكانية. وفق “أخبار 24”.
وشارك في عدد من الأعمال التشريعية والتطويرية، ثم انتقل إلى صندوق الاستثمارات العامة “الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار” بمنصب رئيس تنفيذي للمعلومات الجيومكانية.