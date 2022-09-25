شاهد.. المدارس بمختلف مناطق المملكة تحتفي باليوم الوطني الـ 92

بدأت المدارس بمختلف مناطق المملكة، احتفالاتها باليوم الوطني للمملكة الـ 92 بفعاليات متنوعة والتي تستمر على مدى أسبوع دراسي كامل بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات، تحت شعار “هي لنا دار”.
وأظهرت صور، احتفالات المدارس في مناطق ومحافظات المملكة؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92، حيث أظهرت اللقطات مظاهر البهجة والفرح بين الطلاب والمعلمين، والتي تعزز الهوية الوطنية ومكانة الوطن وترسخ قيم الولاء والمحبة والانتماء.
ويشارك في الاحتفالات أكثر من 6 ملايين و400 ألف طالب وطالبة بالمدارس الحكومية والأهلية، وكذلك 1566618 من طلبة الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتزخر خطة الاحتفاء باليوم الوطني بالعديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية والفنية والرياضية التي يجري تنفيذها في كافة المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والطفولة المبكرة ومكاتب التعليم ومقرات إدارة التعليم. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة التعليم قد وجهت بتفعيل الاحتفاء باليوم الوطني في المدارس الحكومية والأهلية بمناطق المملكة كافة، وكذلك الجامعات والكليات، عبر تنفيذ البرامج والفعاليات الوطنية، وذلك لمدة أسبوع دراسي كامل ابتداء من اليوم (الأحد) حتى يوم الخميس القادم.
صور من احتفالات المدارس في مناطق ومحافظات المملكة؛ بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_92..#هي_لنا_دار pic.twitter.com/S4xrRylxdU
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 25, 2022
📸 #هي_لنا_دار |
احتفاء مدارس #تعليم_القصيم (مكتب التعليم في #النبهانية ) بـ #اليوم_الوطني_السعودي_92 .#وزارة_التعليم pic.twitter.com/QXVHWeXmHC
— إدارة تعليم القصيم (@moe_qsm) September 25, 2022
مدارس البنات في #تعليم_الرياض أطلقت برامجها للاحتفاء بـ #اليوم_الوطني_٩٢.#هي_لنا_دار#تعليم_الرياض pic.twitter.com/8YJg3dFKfc
— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) September 25, 2022
أكثر من 280 ألف طالب وطالبة، يدرسون في 1250 مدرسة للبنين والبنات بتعليم عسير يتغنون بالوطن في ذكرى #اليوم_الوطني_السعودي_92 .#هي_لنا_دار#تعليم_عسير pic.twitter.com/xvyOesWEB8
— إدارة تعليم عسير (@MOE_ARP) September 25, 2022
يوم الوطن |
شارك مشرفو مكتب التعليم بشمال جدة، اليوم في احتفالات المدارس بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 92، وسط أجواء من البهجة والفرح بين الطلاب والمعلمين في المدارس pic.twitter.com/BJ8tGPQZTa
— مكتب التعليم بشمال جدة | بنين (@MOE_JDH_10) September 25, 2022