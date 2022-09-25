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جديد المحليات > شاهد.. المدارس بمختلف مناطق المملكة تحتفي باليوم الوطني الـ 92
25/09/2022   4:04 م

شاهد.. المدارس بمختلف مناطق المملكة تحتفي باليوم الوطني الـ 92

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بدأت المدارس بمختلف مناطق المملكة، احتفالاتها باليوم الوطني للمملكة الـ 92 بفعاليات متنوعة والتي تستمر على مدى أسبوع دراسي كامل بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات، تحت شعار “هي لنا دار”.

وأظهرت صور، احتفالات المدارس في مناطق ومحافظات المملكة؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92، حيث أظهرت اللقطات مظاهر البهجة والفرح بين الطلاب والمعلمين، والتي تعزز الهوية الوطنية ومكانة الوطن وترسخ قيم الولاء والمحبة والانتماء.

ويشارك في الاحتفالات أكثر من 6 ملايين و400 ألف طالب وطالبة بالمدارس الحكومية والأهلية، وكذلك 1566618 من طلبة الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتزخر خطة الاحتفاء باليوم الوطني بالعديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية والفنية والرياضية التي يجري تنفيذها في كافة المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والطفولة المبكرة ومكاتب التعليم ومقرات إدارة التعليم. وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة التعليم قد وجهت بتفعيل الاحتفاء باليوم الوطني في المدارس الحكومية والأهلية بمناطق المملكة كافة، وكذلك الجامعات والكليات، عبر تنفيذ البرامج والفعاليات الوطنية، وذلك لمدة أسبوع دراسي كامل ابتداء من اليوم (الأحد) حتى يوم الخميس القادم.

شاهد.. المدارس بمختلف مناطق المملكة تحتفي باليوم الوطني الـ 92

جديد المحليات
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