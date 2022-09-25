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جديد المحليات > الملك حمد بن عيسى يغادر البحرين متوجهًا إلى المملكة
25/09/2022   4:03 م

الملك حمد بن عيسى يغادر البحرين متوجهًا إلى المملكة

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غادر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المنامة اليوم (الأحد) متوجهًا إلى جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة يلتقي خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الملك حمد بن عيسى سيجري مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية. وفق “أخبار 24”.

وكان في مقدمة مودعي الملك؛ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

الملك حمد بن عيسى يغادر البحرين متوجهًا إلى المملكة

جديد المحليات
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