أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، صرف مستحقات الدفعة الـ 15 من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 14431444/هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ أكثر من 9 ملايين ريال، لصافي كمية مستلمة 5 آلاف طن وذلك لعدد 15 مزارعاً، حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه أكثر من 524 ألف طن لعدد 1746 مزارعاً. وفق “أخبار 24”.
ودعت المؤسسة، المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.