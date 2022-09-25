وزير التعليم يشارك في احتفال سفارة المملكة والملحقية الثقافية في واشنطن باليوم الوطني الـ 92 للمملكة

شارك معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم في الاحتفال الذي أقامته السفارة والملحقية الثقافية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، في مقر أكاديمية الملك عبدالله بالعاصمة واشنطن، وذلك ضمن زيارة معاليه إلى الولايات المتحدة.
وشهد الحفل العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوّعة التي تعكس ثقافة وإرث المملكة الحضاري والإنساني، من خلال عرض أوبريت عن اليوم الوطني، وفيديو حول مسيرة إنجاز لبلاد الحرمين، وكذلك مسيرة وطن تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وتضمّن حفل اليوم الوطني تقديم قصيدة شعرية تعبّر عن الحب والانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة –أيدها الله-، إضافةً إلى عرض قدمه طلاب وطالبات أكاديمية الملك عبدالله؛ يمثل أصالة المملكة وحضارتها.
وفق “أخبار 24”.