“الصحة” تنقل طفلاً سعودياً إلى المملكة بعد تعرضه لأزمة قلبية في الكويت

نقلت وزارة الصحة، طفلاً سعودياً إلى المملكة إثر تعرضه لأزمة قلبية بدولة الكويت، وذلك عبر طائرة الإخلاء الطبي التابعة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع.
وقالت الوزارة إن مركز الإحالات الطبية في الوزارة عمل على نقل الطفل المريض، لتلقي العلاج في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض.
وأبانت أن مركز الإحالات الطبية في الوزارة كان قد تلقى خطاباً من سفارة المملكة في الكويت يتضمن طلباً من أحد المواطنين بنقل طفله للعلاج في المملكة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالمواءمة مع خط إنقاذ الحياة الذي عمل على التنسيق بين الأطباء المختصين في تقنية “الإيكمو” في المملكة، والأطباء في الكويت من خلال منصة الطب الاتصالي.
وأضافت أن هذه الخدمة مكنت المختصين من متابعة الحالة ومعرفة الوضع الصحي للطفل، ومن ثم جرى إرسال فريق طبي متخصص في التدخل العاجل باستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم. وفق “أخبار 24”.
ولفتت الوزارة إلى أن خط إنقاذ الحياة نفّذ خلال النصف الأول من العام الحالي العديد من الخدمات والاستشارات الطبية لخدمة “الأكسجة الغشائية خارج الجسم” لأكثر من 100 مريض، حيث يتم استخدام هذه التقنية لحالات الفشل التنفسي، والفشل التنفسي القلبي الحاد المستعصية.