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جديد المحليات > “الملاحة الفضائية” يعلن فوز أول سعودية بمنصب قيادي في مجلس إدارته
25/09/2022   10:36 م

“الملاحة الفضائية” يعلن فوز أول سعودية بمنصب قيادي في مجلس إدارته

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أعلن الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية “IAF”، اليوم (الأحد)، فوز ممثل المملكة، المهندسة مشاعل الشميمري، بمنصب نائب الرئيس للاتحاد، وذلك عقب ترشحها للمنصب وفوزها بالتصويت على 14 مرشحاً من أنحاء العالم كافة.

وأصبحت الشميمري بذلك أول امرأة سعودية تحقق الفوز بمنصب قيادي في أكبر المنظمات العالمية للفضاء، وذلك لما تملكه السعودية من رؤية معززة لتنمية قطاع الفضاء عالمياً، والإسهام في تطوير وتعزيز توجهات الاتحاد، إضافة إلى تعزيز دورها في القطاع وتنمية التعاون الدولي، وإبرازها بصفتها رائداً عالمياً لاقتصاد الفضاء.

ويضم الاتحاد أكثر من 400 عضو من مختلف دول العالم، كما يرتبط بعلاقات وثيقة مع “الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية” و”المعهد الدولي لقانون الفضاء”، ويشكل منصةً للخبراء من وكالات الفضاء والأبحاث لتبادل المعارف والاعتراف بالإنجازات. وفق “أخبار 24”.

كما يضم مكتب الاتحاد 12 نائباً للرئيس، ومن أبرز مهامه: “التوصية والإشراف على ترتيبات اجتماعات الاتحاد، وإعداد جدول أعمال الجلسات العامة للجمعية العامة، والإشراف على إعداد التقرير المالي السنوي للهيئة العامة، وتنمية تعاون الاتحاد مع المنظمات والجمعيات والهيئات”.

"الملاحة الفضائية" يعلن فوز أول سعودية بمنصب قيادي في مجلس إدارته

“الملاحة الفضائية” يعلن فوز أول سعودية بمنصب قيادي في مجلس إدارته

جديد المحليات
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