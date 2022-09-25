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25/09/2022   10:36 م

“الأمن السيبراني” يصدر تحذيرًا أمنيًا عاليًا بشأن هذه النسخ من واتساب

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أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم (الأحد)، تحذيرًا أمنيًا بمستوى خطورة عالٍ جدًا بشأن تحديث تطبيق التراسل الفوري واتساب.

وأوضح المركز أن واتساب أصدرت بالفعل عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في نسخة واتساب لمشغل أندرويد ما قبل نسختي 2.22.16.12 و2.22.16.2، ونسخة واتساب بزنس ما قبل نسخة 2.22.16.12، ونسخة ios ما قبل نسخة 2.22.16.12 و2.22.15.9، وما قبل واتساب بزنس نسخة 2.22.16.12.

وأشار المركز إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد، موصيًا بتحديث النسخ المتأثرة عن طريق المتاجر الرسمية للتطبيقات. وفق “أخبار 24”.

“الأمن السيبراني” يصدر تحذيرًا أمنيًا عاليًا بشأن هذه النسخ من واتساب

مال وأعمال
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