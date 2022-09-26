طقس اليوم.. استمرار الغبار على عدة مناطق وانخفاض الحرارة بعدد من المدن

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية.
وأضاف أن تلك الرياح السطحية سيمتد تأثيرها لتشمل أجزاءً من مناطق القصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة ونجران، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي الباحة وعسير.
ونوه إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (45 درجة في مكة المكرمة، و38 درجة في المدينة المنورة والدمام، و37 درجة في الرياض، و43 درجة في جدة، و27 درجة في أبها).