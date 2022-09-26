6 خطوات لآلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن 6 خطوات سهلة وميسرة لآلية تقسيط المستحقات الضريبية من خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات (من 1 يونيو حتى 30 نوفمبر 2022م).
وأوضحت الهيئة أن الخطوات تتمثل في قيام المكلف بتقديم خطة تقسيط المستحقات الضريبية للهيئة خلال فترة المبادرة، يليها مراجعة طلب التقسيط من الفريق المختص للتأكد من استحقاق المكلف جدولة المدفوعات.
وأشارت إلى أنه بعد ذلك ستتم جدولة المدفوعات حسب أشهر معينة وفق الإجراءات والضوابط الخاصة بتقسيط المستحقات الضريبية، مؤكدة أنه يجب على المكلف الالتزام بالخطة المعتمدة وسداد كل قسط في تاريخ استحقاقه بحسب ما هو متفق عليه مع الهيئة. وفق “أخبار 24”.
وشددت على أنه في حال قيام الهيئة بإلغاء خطة التقسيط كنتيجة لعدم التزام المكلف بها، فستقوم الهيئة باحتساب كافة الغرامات المستحقة على المبالغ غير المسددة ابتداء من تاريخ انتهاء المبادرة، وبأثر رجعي من تاريخ استحقاق سدادها الأصلي.
ولفتت إلى أنه سيتم إلغاء كافة الغرامات -في حال التزام المكلف بخطة التقسيط المجدولة من الهيئة- ويشمل ذلك كافة الغرامات من تاريخ استحقاقها الأصلي، باستثناء غرامة التأخر في السداد المفروضة بموجب أي نظام ضريبي والتي تعالج من خلال عدم احتساب الغرامة بالنسبة لمدة التقسيط التي تقع منذ بدء سريان المبادرة (2022/06/01م) وحتى انقضاء المبادرة في 30 نوفمبر 2022م وتحتسب الغرامة عن جميع المبالغ غير المسددة والتي يحل موعد سداد قسطها بداية من تاريخ انتهاء المبادرة وما يليه (1 ديسمبر 2022 وما بعده).