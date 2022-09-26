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جديد المحليات > “اعتدال” و”تليجرام” يزيلان 5 ملايين محتوى متطرف لـ “القاعدة” و”داعـش” و”تحرير الشام”
26/09/2022   12:53 م

“اعتدال” و”تليجرام” يزيلان 5 ملايين محتوى متطرف لـ “القاعدة” و”داعـش” و”تحرير الشام”

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واصل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” وبالتعاون المشترك مع منصة “تليجرام” جهودهما حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

ونتج عن تلك الجهود خلال 59 يومًا، من (17 يوليو – 13 سبتمبر) لعام 2022م، إغلاق 2450 قناة متطرفة وإزالة 5.2 مليون محتوى متطرف على منصة “تليجرام”، تعود لثلاثة تنظيمات إرهابية (القاعدة – داعـش – هيئة تحرير الشام).

وبتلك الجهود يرتفع عدد ما تمت إزالته من المحتويات المتطرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ بدء التعاون ما بين (اعتدال) ومنصة (التليجرام) في 21 فبراير حتى 13 سبتمبر من العام الجاري إلى 7.1 مليون محتوى متطرف. وفق “أخبار 24”.

وتنوعت المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية ما بين ملفات وسائط بأشكال مختلفة PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية).

“اعتدال” و”تليجرام” يزيلان 5 ملايين محتوى متطرف لـ “القاعدة” و”داعـش” و”تحرير الشام”

جديد المحليات
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