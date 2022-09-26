مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والحالات الحرجة والوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، ارتفاعاً في حالات الإصابة الجديدة ونسب التعافي من فيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، والحالات الحرجة والوفيات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 115 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 19 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 816000 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 161 حالة اليوم، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 803250 حالة.
وأشارت إلى ارتفاع منحنى الحالات الحرجة، حيث تم تسجيل دخول حالتين إلى العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 37 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى ارتفاع حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9344 حالة وفاة.