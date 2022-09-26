"الطيران المدني" يعلن مؤشر الشكاوى لمقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر أغسطس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الإثنين)، تقرير مؤشرات أداء الشكاوى لمقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات خلال شهر أغسطس الماضي.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع معدل الشكاوى، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي بزيادتها من 378 إلى 1636.
وكشفت عن زيادة معدل شكاوى الخطوط السعودية من 9 إلى 15 لكل 100 ألف مسافر، ومن 16 إلى 25 لطيران ناس، ومن 22 إلى 64 لطيران أديل.
وبينت أن شكاوى المطارات الدولية لأكثر من 6 ملايين مسافر سنوياً؛ جاءت الأعلى ضد مطار الملك خالد بعدد 34، والأقل من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بعدد 8 فقط. وفق “أخبار 24”.
أما المطارات الدولية أقل من 6 ملايين مسافر؛ جاءت الأعلى ضد مطار الملك عبدالله الدولي بعدد 14، والأقل ضد مطار الأمير نايف بشكوى واحدة.