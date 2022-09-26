جامعة الأمير سطام تحتفل باليوم الوطني الـ92 للمملكة

أقامت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم الإثنين ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام احتفالها السنوي باليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية تحت شعار (هي لنا دار) بمسرح الجامعة الرئيس ، وذلك بحضور سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي ووكلاء الجامعة وعمدائها وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والطالبات ، وانطلق الحفل بالسلام الوطني السعودي ثم بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، بعد ذلك ألقى سعادة رئيس الجامعة كلمة رفع فيها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله” بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية منوهاً بجهودهما أيدهما الله في الارتقاء بهذه البلاد وتحقيق الإنجازات مبيناً ان المملكة باتت اليوم في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات ، تلى ذلك فيلم بعنوان “قمة وهمة” والذي يحكي أهم مبادرات وأبرز مشاريع رؤية المملكة 2030م كـ مشروع نيوم والبحر الأحمر والسودة للتطوير وبوابة الدرعية ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر والدرعية ومسار الرياض الرياضي وغيرها من المشاريع الكبرى سلط الضوء من خلاله على جهود المملكة نحو التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وأهدافها التي ستفتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل ودفع التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية 2030م ، ثم قُدم قصيدة شعرية بعنوان “مسك الختام” من تقديم الدكتورة سمر بنت عبدالرحمن الدوسري عضو هيئة التدريس بكلية التربية تعبيراً عن صدق الوفاء وأبلغ الانتماء لوطن شامخ وشعب أبيّ وقيادة رشيدة ، ثم قُدم للحضور أوبريت بعنوان “وطن الشموخ” بلوحة غنائية قدمها طلاب السنة التحضيرية عبروا من خلاله عن حب الوطن وما يحققه لهم من تسهيلات في طلب العلم وبناء المستقبل إضافة إلى تاريخ المملكة في ذكرى الوطن وتوحيده على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه وما تعيشه المملكة العربية السعودية من استقراراً وازدهاراً وآمناً وآماناً وتقدماً وحضارة ورقياً ونهضة في ظل الجهود الكبيرة من ولاة أمرنا ، واختتم الحفل بالعرضة النجدية والتي تعد أحد أشهر الرقصات الشعبية التي تؤدى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في المملكة العربية السعودية.
وشهدت فعاليات الاحتفاء إقامة معرضاً للحرف اليدوية والتي تسجد التاريخ والحضارة ونشر التراث السعودي بين أبناء الوطن والمقيمين يحكي من خلاله عن حقبة من الزمن الذي عاصره الأجداد وعرض للمقتنيات الأثرية القديمة المتعلقة بالتراث والموروث الشعبي السعودي وجانباً من المأكولات الشعبية المختلفة بالإضافة إلى معرضاً لصور أبرز المشاريع الكبرى لرؤية المملكة 2030م ، يشار إلى أن الجامعة تسعى على تعزيز الهوية الوطنية لدى طلابها وطالباتها ومنتسبيها من خلال إقامة الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة والذي يعتبر هو فرحة كل سعودي بالوحدة والأمن والرخاء وإشراك طلبتها للاحتفال بالإنجازات الكبيرة للمملكة مما يصب في رؤية وأهداف واستراتيجية وخطط الجامعة التي تسعى من خلالها إلى أن تكون منارة أكاديمية علمية تخدم المجتمع بكافة فئاته وتشارك بفعالية في المناسبات الوطنية.